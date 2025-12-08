В МИД выразили надежду, что США не начнут войну с Венесуэлой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о надежде Москвы на то, что в Вашингтоне не станут «сползать» к полноформатному конфликту с Венесуэлой, который грозит непредсказуемыми последствиями всему Западному полушарию. Ее комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

© Газета.Ru

Говоря о публикации новой Стратегии национальной безопасности США, дипломат отметила, что это вызывает особую тревогу на фоне напряженности, целенаправленно нагнетаемой Пентагоном вокруг Венесуэлы.

«Рассчитываем, что Белому дому все же удастся удержаться от дальнейшего сползания к полноформатному конфликту, грозящему обернуться непредсказуемыми последствиями для всего западного полушария», — указала Захарова.

Она также отметила, что отдельные положения стратегии национальной безопасности США в отношении Латинской Америки вызывают у России особую озабоченность.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. В документе говорится, что американская сторона хочет, чтобы страны Европы взяли на себя больше ответственности за обеспечение собственной безопасности. Также в тексте указано, что Вашингтон будет противостоять продвигаемым элитами антидемократическим ограничениям на основные свободы в Европе.