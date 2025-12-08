Захарова назвала последствия нового конфликта с участием США

Конфликт США и Венесуэлы грозит полной непредсказуемостью для всего западного полушария, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

Дипломат выразила надежду, что Белый дом «не сползет» к сценарию прямого военного столкновения с Венесуэлой. По ее словам, положения новой стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов, касающиеся политики в отношении стран Латинской Америки, вызывают особую озабоченность росссийской стороны.

Ранее американские военнослужащие нанесли очередной удар по, как предполагается, лодкам наркоторговцев в Тихом океане. В Сенате заявили, что действия Штатов были «совершенно законны» и никого «не беспокоят».