Брюссельским чиновникам следует прислушаться к словам президента США Дональда Трампа с тем, чтобы спасти Евросоюз, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 5 декабря, Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Согласно документу, ответственность за судьбу Европы возлагается на плечи самих европейцев, Соединенные Штаты намереваются заняться укреплением своей безопасности.

Дмитриев отметил, что в Брюсселе все еще ощущается сильное влияние прежней администрации США.

«Команда [Джо] Байдена полностью управляет Брюсселем, толкая ЕС на неправильный путь, — массовую иммиграцию, мягкое отношение к преступности, экономический и цивилизационный упадок. Теперь бюрократы ЕС вдруг «не хотят вмешательства США» под руководством папочки Трампа. Пора послушать папочку и спасти Европу», — отметил глава РФПИ.

Напомним, что в июне 2025 года в интернете появилось большое количество мемов, главными «героями» которых стали генсек НАТО Марк Рютте и Дональд Трамп.

Поводом для хейта стали высказывания главы альянса о войне Ирана и Израиля. Он заметил, что «папочке [Трампу] иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы это [конфликт на Ближнем Востоке] прекратить».