Песков прокомментировал контакты между Россией и США

Контакты между Москвой и Вашингтоном происходят, но американская сторона пока не раскрыла подробности переговоров с Киевом, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

В субботу, 6 декабря, в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей Соединенных Штатов и Украины. По их итогам спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Журналисты попросили пресс-секретаря сообщить, довел ли Вашингтон информацию об итогах переговоров до Москвы.

«Контакты осуществляются. Но пока обсуждения не продолжались. Поэтому каких-то заявлений конкретных из Киева мы не слышали. До нас результаты пока не доводились. Но давайте не будем забывать, что фактически только накануне закончились контакты во Флориде», — разъяснил Песков.

Ранее портал Axios сообщил, что США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов.