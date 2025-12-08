Шойгу прибыл с визитом во Вьетнам

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Ханой во главе официальной делегации. Он проведёт переговоры с руководством Вьетнама по ключевым направлениям двустороннего сотрудничества.

«В повестке дня встреч — обсуждение вопросов по широкому спектру российско-вьетнамских отношений, затрагивающих координацию действий на международной арене (в том числе в многосторонних форматах по линии ЕАЭС, АСЕАН, БРИКС), региональную безопасность, военное и военно-техническое сотрудничество, торгово-экономические отношения, взаимодействие в научно-технической сфере», — сообщила ТАСС пресс-служба аппарата Совета Безопасности.

Также стороны обсудят совместную борьбу с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и экстремизмом, а также взаимодействие в правоохранительной и финансовой сферах, включая работу спецслужб, МВД и Минюста двух стран.

После визита во Вьетнам Шойгу отправится в Лаос.