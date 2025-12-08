Путин рассказал о новых национальных проектах в России

Президент России Владимир Путин рассказал о новых национальных проектах, которые успешно стартовали в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин заявил, что за последнее время в России стартовало девятнадцать новых национальных проектов. По его словам, их старт можно назвать «в целом успешным».

«Девятнадцать национальных проектов стартовали и в целом успешно. В рамках работы по достижению национальных целей развития намечен 121 показатель, из них, к сожалению, 7 на сегодняшний день имеют высокий риск неисполнения, но все-таки большая часть ориентиров на текущий год достигнута», — заявил Путин.

