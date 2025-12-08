Путин поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство
Наряду с поддержкой материнства необходимо продумать и меры поддержки отцовства.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Наряду с поддержкой материнства, нужно продумать и меры поддержки, так называемого, вовлеченного, ответственного отцовства, - указал глава государства, - По сути речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию".