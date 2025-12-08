Путин поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство

ТАСС

Наряду с поддержкой материнства необходимо продумать и меры поддержки отцовства.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Наряду с поддержкой материнства, нужно продумать и меры поддержки, так называемого, вовлеченного, ответственного отцовства, - указал глава государства, - По сути речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию".