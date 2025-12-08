Путин назвал основную задачу в России

Президент России Владимир Путин назвал приумножение народа основной задачей в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства заявил об этом во время совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Безусловно, свое влияние на демографию оказывают и внешние вызовы. Вместе с тем, вновь подчеркну, наша долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и приумножении нашего народа», — сказал он, отметив, что ключевыми направлениями являются рост рождаемости, поддержка семей с детьми и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан.

Ранее Владимир Путин заявлял о недостаточных мерах для поддержки повышения рождаемости в России. Глава государства сообщал, что в России уровень рождаемости упал до 1,41 процента. Для обеспечения воспроизводства населения в России, по его словам, коэффициент рождаемости должен составлять минимум 2,1 процента, для роста населения — минимум 2,3 процента.