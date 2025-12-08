В России отреагировали на слова Зеленского о вопросе территорий на переговорах

США имеют рычаги давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы вынудить его пойти на территориальные уступки, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Зеленского категорически не устраивают те предложения, которые отрабатывали США и Россия, и он всячески сопротивляется этим решениям», — сказал Чепа.

У будущего переговорного процесса могут быть разные варианты, но рычаги давления на украинского лидера существуют, отметил депутат.

Посол Украины в США заявила о «сложностях с территориями»

Ранее Зеленский заявлял, что Киев и Вашингтон по-прежнему расходятся во мнениях по территориальному вопросу при обсуждении мирного плана Белого дома. Он отмечал, что есть три видения разрешения кризиса: американское, российское и украинское. Общего взгляда на решение проблемы нет, уточнил он. Украинский президент также потребовал гарантий безопасности для Украины.