В России отреагировали на слова Орбана о плане ЕС по войне с Россией

Европа сегодня проводит политику милитаризации экономики, нагнетает обстановку и делает все, чтобы спровоцировать конфликт с Россией, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европейский союз (ЕС) планирует принять Украину в состав объединения к 2030 году, что может привести к началу прямого военного конфликта с Россией.

«Сейчас предпринимаются и будут предприниматься все шаги, чтобы Украина не оказалась в НАТО, но попытки заменить НАТО Евросоюзом возможны. При этом страны Европы делают все возможное, чтобы продлить агонию поражения Украины в этом конфликте. (…) Сомневаюсь, что Евросоюз в таком виде доживет до 2030 года», — сказал Чепа.

По словам Орбана, Брюссель готовится к войне с Россией в 2030 году. Он также напомнил, что конфликт на территории одного из государств — членов ЕС автоматически обязывает другие страны объединения присоединиться к нему.

Он также заявлял о том, что ближайшие дни станут ключевыми и самыми опасными для украинского конфликта.