Слова главы Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок о недопустимости территориальных уступок со стороны Киева ради урегулирования конфликта с Москвой свидетельствуют о ее желании продолжать противостояние, несмотря ни на что. Об этом в комментарии для "Ленты.ру" заявил член комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, Бербок придерживается позиции "партии войны". Ее высказывания отображают необъективный подход к сложившейся ситуации, подчеркнул парламентарий.

Белик обратил внимание, что нынешний председатель Генассамблеи ООН намерена придерживаться антироссийской линии в рамках международной повестки. Однако она не может предпринять никаких других действий против РФ, так как ключевые решения во всемирной организации по-прежнему принимаются Советом Безопасности.

"С этим Бербок ничего не сможет поделать", — отметил депутат.

8 декабря Бербок отвергла возможность каких-либо территориальных уступок со стороны Украины в рамках урегулирования конфликта с РФ. Она заявила, что "агрессивные войны" необходимо осуждать, а не поощрять. Как сказала глава Генассамблеи ООН, поощряющие агрессию "пожнут новые войны".