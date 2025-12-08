Главные заявления Пескова сегодня: переговоры «в тишине» и напряженная неделя Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 декабря ответил на вопросы журналистов. Он прокомментировал переговоры по Украине и рассказал о напряженной рабочей неделе главы России Владимира Путина.

Переговоры по Украине «в тишине»

Песков заявил, что стороны, участвующие в переговорах по Украине, всё больше понимают, что работать надо в тишине, передает ТАСС. Он подчеркнул, что публичные обсуждения не позволяют добиваться результатов.

«Подобная работа не может вестись абсолютно публично. Это неконструктивно», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что сейчас Кремлю важно понять, каковы итоги работы США с Украиной после встречи Путина с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он отметил, что на этой встрече была проведена «обстоятельная работа».

Реставрация отношений с США

Песков заявил, что российские власти видят перспективу «реставрации» отношений России и США при условии, что будут устранены «раздражители», сообщает ТАСС. По словам Пескова, у Москвы есть опасения, что стратегия национальной безопасности США может измениться при следующих администрациях. Однако нынешний подход Вашингтона России импонирует.

«Опасения всегда есть. Мы знаем, что разные администрации придерживаются разных точек зрения», - отметил Песков.

Напряженная неделя Путина

Песков сообщил, что в понедельник, 8 декабря, Путин работает в Москве. По словам Пескова, предстоящая рабочая неделя Путина будет «весьма напряженной».

В частности, Путин проведет встречу с членами Парламентской ассамблеи ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Также президент проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Индия и российская нефть

Песков подчеркнул, что Индия закупает энергоресурсы там, где ей это выгодно, передает ТАСС. Песков отметил, что эта линия сохранится по итогам визита Путина в Индию.