Факельное шествие в пригороде Стокгольма говорит о том, что шведские власти «породили в собственном населении толерантность к возрождению нацизма». Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

6 декабря в Салеме прошел первый за 15 лет марш ультраправых. В шествии с факелами приняли участие около 150 человек. Для обеспечения порядка были задействованы полиция, дроны и мобильные камеры наблюдения. Перед началом акции противники шествия попытались прорваться через полицейские заграждения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что показателен сам факт проведения акции неонацистов, и Швеция пополнила постоянно расширяющийся список стран ЕС, в которых они разрешены.

«И хотя премьер-министр Кристерссон выступил с поспешным осуждением и заявил, что «в Швеции нет места антисемитизму или ксенофобии», реальные факты говорят об обратном (…) [Власти Шевеции] и породили в собственном населении толерантность к возрождению нацизма», - констатировала дипломат.

Она напомнила, что Швеция голосовала против резолюции Генеральной ассамблеи ООН о борьба с героизацией нацизма. Также именно шведские власти являются одними «из самых активных политических и экономических спонсоров неонацистского режима в Киеве».

«Поток шведских вооружений и военной техники, поступающих необандеровским формированиям, не прекращается. Таким образом, Швеция является прямым соучастником их преступлений», - отметила Мария Захарова.

Напомним, что в апреле 2021 года в Киеве прошел марш, организованный в честь дня создания дивизии СС «Галичина». Участие в шествии приняли около 100 человек. Они прошли по центру города, а силовики перекрыли движение транспорта, чтобы облегчить им путь.

Также 1 января в Киеве несколько лет проходили организованные националистами факельные шествия в честь Степана Бандеры, активно поддерживавшего фашистов. Связанная с Бандерой «Организация украинских националистов»* запрещена и признана экстремистской и нацистской в России. От рук бандеровцев погибли тысячи евреев Западной Украины.

*запрещенная в России экстремистская и нацистская организация.