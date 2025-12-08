Служба безопасности Украины (СБУ) хочет, чтобы США прекратили участвовать в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. Как сообщает News.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Киев собирается провести специальную операцию с целью «публичного вразумления» вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Для нее планируют привлечь ряд «американских и европейских католиков и политиков», некоторых из которых используют вслепую.

Комментируя эту информацию, Колесник отметил, что от украинских спецслужб можно ожидать «любую подлость». Он уверен, что США и Россия «сумеют в этом разобраться».

Кремль высказал опасения насчет стратегии США в отношении России

«Но, на мой взгляд, довольно странно, что эта история просочилась. Я полагаю, что ведется информационная война, чтобы вывести Трампа из себя, надоесть ему, чтобы он отстранился от украинского конфликта и всем начала руководить Европа. ЕС и Украине очень выгоден такой вариант», — добавил депутат.

Колесник также предположил, что на деле Украина не планирует проводить каких-либо операций, а лишь стремится оказать психологическое давление на участников мирных переговоров, чтобы отвлечь внимание от возможности урегулирования. При этом парламентарий считает, что Европа еще «поплачет» от сотрудничества с Киевом — ей придется отвечать «за своих питомцев и за все остальное со всеми вытекающими последствиями».