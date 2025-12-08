В Кремле высказались об итогах работы США и Украины

России важно понимать итоги работы США и Украины после российско-американских переговоров в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что была проделана обстоятельная работа на встрече российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

На Украине заявили о тупике в переговорах с США

«И потом Уиткофф и Кушнер уже работали на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, уже работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с Умеровым. Вот сейчас нам важно понять, какие итоги этой работы», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что успехи Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) на полях специальной военной операции (СВО) сделали обстановку переговоров с США благоприятнее.