Германия и Франция станут локомотивами Европы в случае войны с Россией. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, комментируя слова премьера Венгрии Виктора Орбана о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году.

"Пока просматриваются два инициатора [начала войны с РФ] — это Германия и Франция. Но я думаю, Великобритания не отстанет. Этот туманный Альбион несколько в стороне, но тоже вроде как настроен начать конфликт", - сказал Соболев.

Он напомнил, что Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер "объединяли усилия" перед нападением на Россию, однако сейчас это уже сделано. Кроме того, депутат заметил, что речь идет о "борьбе за российские ресурсы", поэтому рассчитывать на то, что США будут на стороне России, не стоит.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз планирует принять Украину к 2030 году и начать войну с Россией. Орбан отметил, что заявленная цель программы вооружения, которая была запущена Брюсселем, — подготовить союз к войне в течение четырех лет.