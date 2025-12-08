Володин рассказал, какие меры укрепят военный потенциал ОДКБ

Один из приоритетов России на период председательства в ОДКБ в 2026 году — запуск масштабной программы оснащения коллективных сил современными образцами российского вооружения и техники, доказавшими свою эффективность в ходе специальной военной операции. Об этом председатель ПА ОДКБ, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил 8 декабря на совместном заседании Совета и 18-м пленарном заседании ПА ОДКБ.

«Еще о приоритетах на 2026 год. Один из них — запуск масштабной программы оснащения коллективных сил современными образцами российского вооружения и техники, доказавшими свою эффективность в ходе специальной военной операции», — сказал Володин.

По его словам, в парламентском измерении важно разработать рекомендации по совершенствованию законодательства в области применения беспилотных летательных аппаратов, вооружения и боевой техники ПВО.

«Такая работа будет способствовать укреплению военного потенциала ОДКБ», — уверен председатель Госдумы.

Он добавил, что в рамках российского председательства в ОДКБ особый акцент будет сделан на кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Наша с вами задача — обеспечить правовое регулирование военно-экономического сотрудничества государств организации. Важно сделать все для укрепления информационной безопасности, не допускать распространения радикальных идей среди молодежи, склонения ее к террористической и диверсионной деятельности. Необходимо уберечь подрастающее поколение от влияния иностранных спецслужб и разведок, принять дополнительные меры защиты нашего общего информационного пространства. Это вопросы национальной безопасности, которые требуют тесного сотрудничества», — подчеркнул Володин.

На заседании 8 декабря парламентарии ОДКБ приняли модельное соглашение о сотрудничестве при использовании новых видов оружия и технологий в целях обеспечения коллективной безопасности и соблюдения принципов и норм международного гуманитарного права.