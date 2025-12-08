В Госдуме призвали максимально ужесточить пребывание трудовых мигрантов в России

Пакет законопроектов о регулировании трудовой миграции внесен в Госдуму. Об этом рассказал руководитель фракции, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

В частности, предлагается отменить патенты и ввести систему организованного набора на основании разрешения для работы с трудоустройством на конкретном предприятии. При этом переход в другую организацию должен быть строго запрещен.

«… за нарушение — выдворение из страны», — подчеркнул Миронов в беседе с ТАСС.

После окончания контракта работник обязан покинуть РФ, а работодатель — обеспечить его обратный выезд, включая случаи принудительной депортации или принудительного административного выдворения.

«Мы предлагаем сделать так, чтобы в рамках целевого набора мигранты не могли получать вид на жительство и гражданство Российской Федерации. Въезд страну близких родственников, всего семейного клана — супругов, детей, родителей, бабушек и дедушек, внуков, братьев и сестер, должен быть строго запрещен», — уточнил Миронов.

Ранее Минэкономразвития и Минтруд РФ подготовили проект поправок в Трудовой кодекс, направленный на либерализацию трудовых отношений для преодоления кадрового дефицита.