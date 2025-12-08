Депутат Госдумы Михаил Шеремет оценил реакцию Киева на мирный план США, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает демонстрировать нежелание завершить конфликт. Его слова передает РИА Новости.

«Зеленский продолжает демонстрировать несуразное и бестолковое поведение, показывая нежелание положить конец кровопролитному конфликту, всячески срывая все мирные жизнеспособные инициативы», — обозначил Шеремет.

По мнению парламентария, Киеву выгодно развитие конфликта, так как это «позволит дальше набивать карманы», в то время как для Запада продолжение боевых действий является «геополитическим инструментом в попытках ослабить Россию».

Ранее сообщалось, что Зеленский до сих пор не прочитал мирный план США. Президент США Дональд Трамп заявил, что его несколько разочаровало такое поведение украинского коллеги.