Пушков: новая стратегия США подтверждает раскол с ЕС по Украине

Новая стратегия национальной безопасности США официально фиксирует принципиальные разногласия между администрацией американского лидера Дональда Трампа и Европейским союзом (ЕС) по поводу конфликта на Украине. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он указал, что стремление Вашингтона к скорейшему прекращению военных действий резко контрастирует с позицией ЕС, который испытывает «нереалистичные ожидания от войны». Сенатор подчеркнул, что об этом прямо говорится в документе. Кроме того, добавил Пушков, в доктрине Россия не названа ни угрозой, ни противником.