Песков: денег от активов РФ хватит ЕС, чтобы пару лет тратить украинцев как пули

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что присвоение активов РФ позволит Европе финансово поддерживать Украину на протяжении еще двух лет. Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину.

«Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе хватит еще, чтобы пару лет тратить украинцев как пули», - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил позицию Бельгии, которая сопротивляется экспроприации российских средств. По его словам, такой подход выглядит разумным.

Напомним, Брюссель неоднократно предлагал всем странам Европы разделить ответственность за использование активов РФ, однако они не согласны на такой шаг.

Ранее Financial Times написал материал о том, что изъятие активов РФ может повлиять на евро как на резервную валюту.