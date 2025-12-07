Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X опубликовал ответ главе МИД Польши Радославу Сикорскому, где заявил, что крупнейшие дипломаты ЕС находятся в панике.
Ранее Сикорский обвинил Дмитриева и американского миллиардера Илона Маска в желании разделить и эксплуатировать Европу. А затем задал вопрос, что следует делать Европе, прикрепив опрос и два варианта ответа: "капитулировать" и "сделать снова великой".
Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом
Ранее Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок, так как он разрушает демократию в Европе. Его поддержал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что ЕС ЕС необходимо упразднить, а отдельным странам вернуть суверенитет.