Новая стратегия национальной безопасности Соединённых Штатов стала ответом на выступление российского лидера Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.

Отмечается, что тогда президент России раскритиковал «однополярное» правление США.

«Новая стратегия безопасности... следует путинской идее многополярного мира. Она пророссийская», — говорится в статье.

Ранее газета The Telegraph обратила внимание, что США в новой стратегии нацбезопасности избегают критики в адрес России.

Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом

В Кремле назвали позитивным исключение России из числа «прямых угроз» США.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заметил, что новая нацстратегия Вашингтона приоткрывает форточку для диалога с Москвой.