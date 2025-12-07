Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим превратился в международную коррупционную бригаду по прокачке денег через Украину.

Так дипломат прокомментировала коррупционную украинскую схему «Шлагбаум», которую визуализировал Telegram-канал RT с помощью инфографики.

«Украинские патриоты. Теперь понятно, почему для (Владимира. — RT) Зеленского, что вышиванка, что косоворотка — одно и то же? Потому что это международная бригада по прокачке денег через Украину», — написала она в своём Telegram-канале.

Захарова также подчеркнула, что Украина стала центром масштабной международной коррупции.

Ранее RT с помощью инфографики показал, как выглядит схема масштабной коррупции на Украине, которая расследуется детективами НАБУ и САП.

Сообщалось, что НАБУ расследует схему откатов в «Энергоатоме» на $100 млн. В организации заговора подозреваются не только близкие соратники Владимира Зеленского, включая Тимура Миндича, совладельца «Квартала 95», но и сам глава киевского режима.