Захарова назвала режим Зеленского «международной бригадой по прокачке денег»
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим превратился в международную коррупционную бригаду по прокачке денег через Украину.
Так дипломат прокомментировала коррупционную украинскую схему «Шлагбаум», которую визуализировал Telegram-канал RT с помощью инфографики.
Захарова также подчеркнула, что Украина стала центром масштабной международной коррупции.
Ранее RT с помощью инфографики показал, как выглядит схема масштабной коррупции на Украине, которая расследуется детективами НАБУ и САП.
Сообщалось, что НАБУ расследует схему откатов в «Энергоатоме» на $100 млн. В организации заговора подозреваются не только близкие соратники Владимира Зеленского, включая Тимура Миндича, совладельца «Квартала 95», но и сам глава киевского режима.