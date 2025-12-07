Медведев: приход в Белый дом «нового Байдена» помешает США

Приход в Белый дом нового президента, похожего своим курсом на Джо Байдена, уничтожит ростки прагматизма нынешней администрации. Об этом в MAX заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Приход в Белый дом очередного оголтелого Байдена быстро уничтожит на корню все ростки великодержавного прагматизма нынешней команды», — указал он.

Ранее Медведев заявил, что обновлённая американская стратегия национальной безопасности приоткрывает «форточку возможностей» для диалога Москвы и Вашингтона.

Также он считает, что обновлённая американская стратегия национальной безопасности больше похожа на «попытку разворота огромного корабля», который долгое время шёл по инерции.