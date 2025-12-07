Медведев сделал заявление о новой стратегии нацбезопасности США

Вашингтон в обновленной Стратегии нацбезопасности фактически признал, что глобальный мир больше не держится на плечах США, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.

Белый дом в пятницу, 5 декабря, опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой потребовал от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону.

«Выделяется новая Стратегия национальной безопасности, подготовленная нынешней администрацией Белого дома. Вашингтон фактически признаёт: глобальный мир больше не держится на одних американских плечах. Теперь она [администрация] ищет тех, кто может разделить непосильную нагрузку», — разъяснил Медведев.

Политик подчеркнул, что Москва будет смотреть не на красивые слова, а на конкретные шаги.

«Россия будет смотреть не на красивые слова, а на конкретные шаги: есть ли движение к тому, чтобы начать договариваться? Готовы ли США и ЕС обсуждать с нами безопасность без ультиматумов? Не просто гарантировать безопасность полудохлой страны 404, а обеспечивать именно общеевропейскую безопасность?», — уточнил зампред Совбеза.

Вместе с тем, констатировал Медведев, стратегия примечательна реальной оценкой многих современных вызовов.