Медведев оценил новую стратегию нацбезопасности США

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал обновленную стратегиюнациональной безопасности США «попыткой разворота огромного корабля». По его мнению, документ является сигналом Вашингтона о готовности к обсуждению архитектуры безопасности.

США фактически признает, что глобальный мир больше не держится только на их плечах, отметил Медведев в своем аккаунте в Мах. Он подчеркнул, что Россия в американской нацстратегии названа не «угрозой», а участником диалога о стабильности. Он подчеркнул, что речь об остановке расширения НАТО там идет, а Украина в этом контексте не фигурирует совсем.

Медведев добавил, что документ выделяется более трезвой оценкой современных угроз. При этом политик подчеркнул, что не считает нужным придавать ему избыточное значение, поскольку видит в стратегии США набор политических деклараций.