Песков порассуждал о российских замороженных активах

Замороженных активов России хватит, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал «Вести».

«Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе, хватит еще, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что ответственность за вероятное изъятие активов России будут нести и конкретные люди, и целые страны.

Ранее Министерство иностранных дел РФ заявило о том, что попытки изъятия замороженных российских активов создают риски не только для России, но и для всех государств, которые хранят средства в иностранных банках.