Совбез: Шойгу на предстоящей неделе посетит Вьетнам и Лаос
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на предстоящей неделе посетит Вьетнам и Лаос.
Об этом сообщает пресс-служба Совбеза России.
«На предстоящей неделе секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации направится с рабочим визитом во Вьетнам и в Лаос», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что Шойгу встретится с высшим политическим и военным руководством обеих стран, а также с главами правоохранительных органов и других силовых структур.
Кроме того, он посетит мемориалы павшим героям и советским лётчикам, а также объекты ОПК.
В ноябре Сергей Шойгу обсудил с руководством Омана вопросы военно-технического сотрудничества.
Он также провёл переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.