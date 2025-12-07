Совбез: Шойгу на предстоящей неделе посетит Вьетнам и Лаос

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на предстоящей неделе посетит Вьетнам и Лаос.

Об этом сообщает пресс-служба Совбеза России.

«На предстоящей неделе секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации направится с рабочим визитом во Вьетнам и в Лаос», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что Шойгу встретится с высшим политическим и военным руководством обеих стран, а также с главами правоохранительных органов и других силовых структур.

Кроме того, он посетит мемориалы павшим героям и советским лётчикам, а также объекты ОПК.

В ноябре Сергей Шойгу обсудил с руководством Омана вопросы военно-технического сотрудничества.

Он также провёл переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.