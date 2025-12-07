Названа причина, по которой переговоры Путина и Уиткоффа шли почти 5 часов

Помощник президента РФ Юрий Ушаков объяснил длительность переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом по урегулированию на Украине тем, что это «непростая дорога». Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Беседа продолжалась почти 5 часов, стороны обсудили мирный план США по Украине.

Ушаков назвал причину успеха переговоров России и США

Журналисты попросили помощника президента рассказать, почему переговоры длились так долго.

«Дорога такая непростая. Где-то мы говорили о том, что, да, это можно обсуждать, а с этим мы согласиться не можем», — разъяснил Ушаков.

Ранее помощник президента сообщил, что Путин и Уиткофф встречались в этом году уже 6 раз. Он добавил, что глава государства хорошо знает спецпосланника.