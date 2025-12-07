Ушаков назвал причину успеха переговоров России и США

Успехи Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) на полях специальной военной операции (СВО) сделали обстановку переговоров с США благоприятнее.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Наши бойцы на фронте сделали так, что эти переговоры прошли в более благоприятной обстановке», — отметил он.

Вечером 2 декабря в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина, спецпосланника президента США по Украине Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера. Переговоры продолжались почти пять часов.