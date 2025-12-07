Кремль раскрыл тайные обещания команды Трампа

В Кремле раскрыли некоторые детали диалога с американской администрацией.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что представители Дональда Трампа пытаются убедить Москву в твердости своих намерений, буквально давая клятвы о надежности будущего соглашения.

Высокопоставленный дипломат отметил, что американская сторона делает особый акцент на гарантиях выполнения сделки, понимая скепсис Москвы.

«Эти американцы божатся, что если Трамп о чем-то договорится, то это будет железобетонно», — рассказал Ушаков.

Ключевая особенность нынешних контактов — попытка Вашингтона идеологически дистанцироваться от прежнего курса. По словам помощника президента, переговорщики «каждую минуту подчеркивают», что они — «другие люди» с иной идеологией, не имеющие ничего общего с теми, кто выступал зачинщиками украинского конфликта. Их главный тезис: при Трампе эта война бы не началась.

Ушаков охарактеризовал американских визави как людей, которые «служат» лично Трампу и четко выполняют его установки, что снижает риск самодеятельности бюрократии. При этом цель диалога, как подчеркнули в Кремле, гораздо масштабнее простой заморозки боевых действий.