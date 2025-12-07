Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя слова премьер-министра Виктора Орбана о том, что в Европе принято решение о вступлении в войну с Россией к 2030 году, заявил в интервью порталу News.ru, что эскалация достигла критической отметки, а рядовым европейцам пора осознать, что их лидеры ведут континент к тотальному краху.

© Московский Комсомолец

Депутат без обиняков обрисовал перспективу перерастания дипломатической напряженности в горячую фазу.

«Люди, живущие в Евросоюзе, должны понять, что, если будет эскалация, она перерастет в реальный конфликт, в реальные боестолкновения. Что делать? Придется как-то жить без Европы. Мы, наверное, будем скучать, хотя вряд ли», — констатировал Колесник.

Депутат назвал венгерского премьера одним из немногих «здравомыслящих политиков», который пытается затормозить маховик войны. Однако, по мнению российского депутата, надежды на изменение курса при нынешних лидерах ЕС — канцлере Германии Фридрихе Мерце и президенте Франции Эммануэле Макроне — практически нет. Слабый сигнал «чувства самосохранения» парламентарий заметил лишь у президента Финляндии Александра Стубба, заговорившего о необходимости наводить мосты.

"Ставка на людей, на народ Евросоюза. На руководителей в нынешнем составе — смысла нет", — резюмировал Колесник.

Поводом для столь мрачного прогноза стало недавнее шокирующее признание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Выступая перед партийными активистами в Кечкемете, политик заявил, что европейские элиты уже дали принципиальное согласие на войну с Москвой, а дедлайном полной боевой готовности назначен 2030 год. Орбан назвал эту стратегию «самоубийственным маршем», подчеркнув, что Будапешт отказывается участвовать в милитаризации.