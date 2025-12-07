Дмитриев резко высказался об опросе ЕС о свободе слова

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что боты Евросоюза накручивают в свою пользу результаты опроса среди пользователей соцсети Х о том, кого они поддерживают в дебатах в свободе слова: Брюссель или техномагната Илона Маска. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что платформа Х оштрафована на 120 млн евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. В ответ Маск сравнил действия европейских властей в отношении соцсети с работой органов госбезопасности ГДР и призвал ликвидировать Евросоюз.

Глава РФПИ на фоне скандала опубликовал в соцсетях опрос, предлагающий пользователям проголосовать за одну из сторон конфликта.

«Европейские бюрократы внезапно получили почти такую ​​же поддержку в опросе о свободе слова, как и Илон. Досрочное голосование составило 96% за Илона и 4% за Брюссель, пока паникующие боты ЕС не бросились искажать результаты», — отметил Дмитриев.

По его оценке, количество ботов в опросе зашкаливает. В связи с этим, добавил он, результаты резко изменились: Брюссель поддержали 48%, а Маска 52%.