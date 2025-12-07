Раскол между Европой и США станет величайшей победой России за последние 80 лет, такой подарок преподносит Москве европейская «военная коалиция».

Об этом в соцсети X заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Напоминаю: вбивание клина между Европой и Америкой стало бы величайшей стратегической победой России за последние 80 лет. Мы очень близки к этому. Военная коалиция преподносит это Путину на блюдечке с голубой каемочкой», — подчеркнул он.

На этом фоне британская газета The Telegraph отметила, что работа главы евродипломатии Каи Каллас стала «подарком» для России.

Как подчеркивало издание, единственный «по-настоящему важный вопрос» заключается в том, помогает ли жесткая позиция Каллас Украине или нет. Ее упорный отказ от переговоров с Россией и «настойчивое заявление» о том, что справедливость важнее мира, фактически исключили Европу из финальной стадии переговоров.