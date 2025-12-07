Песков прокомментировал исключение РФ из числа "прямых угроз" США

Изменение администрацией президента США Дональда Трампа стратегии национальной безопасности страны, где Россия перестала упоминаться как "прямая угроза", в Кремле считают позитивным шагом.

Такую оценку дал в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем это позитивным шагом", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в декабре Соединенные Штаты опубликовали утвержденную в ноябре новую Стратегию национальной безопасности. В ней, в частности, содержится призыв к сотрудничеству с Москвой в сфере стратегической стабильности.

В документе говорится, что важнейшим интересом США является скорейшее прекращение военных действий на Украине с целью стабилизации экономики европейских стран, предотвращения эскалации или расширения конфликта и "восстановления стратегической стабильности в отношениях с Россией".