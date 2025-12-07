Степашин: Россия уже готовит аналог Нюрнберга для украинских неонацистов
Бывший российский премьер, председатель Ассоциации юристов страны Сергей Степашин заявил, что правоохранительные органы России уже работают над трибуналом, под который попадут украинские неонацисты, в том числе за преступления в Курской области.
«Мы сейчас над этим работаем... Тут вопросов никаких нет», — передаёт его слова ТАСС.
При этом Степашин отметил, что рассуждать о выборе города для такого трибунала пока рано.
«Сначала давайте закончим спецоперацию, потом подумаем», — отметил он.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее заявил, что российская сторона имеет политическую волю наказать украинских военных преступников.