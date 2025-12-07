Бывший российский премьер, председатель Ассоциации юристов страны Сергей Степашин заявил, что правоохранительные органы России уже работают над трибуналом, под который попадут украинские неонацисты, в том числе за преступления в Курской области.

«Мы сейчас над этим работаем... Тут вопросов никаких нет», — передаёт его слова ТАСС.

При этом Степашин отметил, что рассуждать о выборе города для такого трибунала пока рано.

«Сначала давайте закончим спецоперацию, потом подумаем», — отметил он.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее заявил, что российская сторона имеет политическую волю наказать украинских военных преступников.