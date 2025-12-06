Спецпредставитель Путина согласился с мнением Маска о Европе

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в X согласился со словами предпринимателя Илона Маска о том, что Европа движется к забвению.

В соцсети бизнесмен ответил одному из основателей компании Palantir Джо Лонсдейлу, который написал, что цивилизации Европы грозит вымирание из-за «племен», которые ее разрушают. Маск заявил, что Европа «идет, как лунатик, к забвению».

«Не просто идет, а несется», — написал в ответ на это Дмитриев.

Ранее спецпредставитель президента заявил, что конфискация замороженных активов России станет для Евросоюза самоубийством.