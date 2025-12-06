Медведев согласился с идеей Маска ликвидировать ЕС

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев согласился с предпринимателем Илоном Маском, призвавшим упразднить Евросоюз ради власти народа в Европе.

В соцсети X Медведев прокомментировал сообщение американского миллиардера Илона Маска. Предприниматель заявил, что ЕС нужно ликвидировать, а европейским странам вернуть суверенитет, чтобы власть стала воистину народной.

«Именно», — согласился с этим мнением Медведев

Маск сделал жесткое заявление о ЕС

Ранее Медведев заявил, что США пора посылать атомные подлодки к берегам Франции из-за дерзости президента Макрона.