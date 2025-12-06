Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил чиновников Евросоюза во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что в 2024 году американский техномагнат Илон Маск получил официальное письмо от ЕС.

В Брюсселе потребовали, чтобы бизнесмен применил цензуру в отношении высказываний Дональда Трампа, принимавшего в то время активное участие в президентской гонке.

Предприниматель посчитал нужным опубликовать полученное письмо только в декабре 2025 года.

Дмитриев прокомментировал слова Дурова об интернет-репрессиях в ЕС

«Вмешательство в выборы США неизбранными бюрократами ЕС, ненавидящими Трампа, стало достоянием общественности. Брюссель давно стремился подорвать [авторитет] Трампа, и он устраивает активный саботаж его попыток установить мир. Осознание роли ЕС уже в процессе», — отметил Дмитриев.

Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье сообщил, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах.