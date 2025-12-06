В Госдуме рассказали, смогут ли артисты-релоканты вернуться в РФ

Артисты, покинувшие Россию с начала СВО, могут вернуться на родину. Их не будут подвергать репрессиям, если они не совершали уголовных преступлений. Об этом рассказал народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, сообщает ТАСС.

Парламентарий считает, что большинство уехавших желает вернуться, потому что «жить там не на что, а кушать им хочется».

«Если эти люди не подлежат преследованию за нарушение нашего Уголовного кодекса, они могут вернуться», — отметил Певцов.

Певцов добавил, что россияне склонны к прощению, но публичные высказывания требуют соразмерной реакции.

По его словам, «если кто-то публично осквернял и нашу Родину, и нашу власть, и наших военных, то он должен, очевидно, публично извиняться».

В конце ноября стало известно, что продюсер Александр Цекало и его жена Дарина Эрвин вернулись в Москву из США, где жили долгое время,

Также вернулась с Кипра в Россию юмористка Екатерина Варнава.