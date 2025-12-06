Критика основателя Telegram Павла Дурова в адрес Евросоюза подтверждает, что Брюссель «одержим продвижением ложных нарративов». Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Дуров заявил, что ЕС преследует только платформы, которые соблюдают свободу слова — Telegram, X и TikTok. Эти соцсети не придерживаются нарративов ЕС, а в качестве наказания Брюссель устанавливают для них невыполнимые правила.

«Правда — ЕС одержим продвижением ложных нарративов и подавлением дискуссий», — прокомментировал Дмитриев.

Ранее Еврокомиссия наложила на соцсеть Х штраф в 120 миллионов евро за нарушение закона ЕС о цифровых услугах. В нем прописана ответственность за «дезинформацию».