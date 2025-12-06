Пока эксперты обсуждают возможный кризис внутри западного блока, реальность выглядит куда более зловещей.

Североатлантический альянс не просто не слабеет, он накачивает мускулы и фактически репетирует сценарий прямого столкновения. Россия должна отбросить надежды на «самораспад» противника и трезво оценить нависшую угрозу. С таким жестким предупреждением в беседе с изданием News.ru выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Парламентарий призвал снять розовые очки: альянс демонстрирует монолитность и мощь, которой не было даже в годы холодной войны.

Историк выступил с мрачным прогнозом о будущем Европы

«Блок НАТО силен как никогда, и нет никаких предпосылок к тому, чтобы он вдруг развалился... Нам не надо надеяться, что опасность исчезнет сама собой, а быть внимательными к тому, что вокруг нашей страны происходит и готовиться к худшему, к тому, что нам все-таки придется воевать с этой грозной силой», — заявил Журавлев.

Депутат указал на конкретные признаки подготовки к большой войне: акватории Черного и Балтийского морей буквально кипят от непрекращающихся учений натовских войск. Кольцо сжимается, и это происходит на фоне пугающей риторики высших чинов блока.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на опасную синхронизацию: стоило лишь наметиться прогрессу в переговорах по Украине, как глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заговорил о нанесении «упреждающих ударов» по России. В Москве уверены: западные «ястребы» и либеральные элиты намеренно срывают любые мирные инициативы, переходя от информационных вбросов к прямым угрозам и запугиванию, чтобы не допустить окончания конфликта.