Индия сочла оскорбительными попытки европейских дипломатов вмешаться в ее внутренние дела в преддверии визита президента РФ Владимира Путина, пишет немецкое издание Spiegel. В публикации отмечается, что накануне прибытия российского лидера послы Германии, Франции и Великобритании написали для индийской ежедневной газеты гостевую статью с резкими выпадами в адрес РФ и Путина. "Индийцы выразили удивление, если не обиду, по поводу этого вмешательства. Радость от первого визита в Россию с начала войны в Дели не хотят портить", — пишет Spiegel. Немецкое издание утверждает, что визит российского лидера в Индию был важен для обеих сторон как в политическом, так и в экономическом отношении. Россия испытывает трудности из-за санкций США в отношении ее крупнейших нефтяных компаний, а Индия, в свою очередь, надеется найти в РФ рынки сбыта своих товаров, экспорт которых в Соединенные Штаты сократился наполовину из-за тарифной политики президента Дональда Трампа, утверждает Spiegel. В материале говорится, что во взаимной торговле двух стран в настоящее время наблюдается значительный дисбаланс: экспорт России в Индию оценивается в $63 млрд, поставки индийских товаров в РФ — в $5 млрд. Статья послов трех стран Европы в индийской прессе Речь идет о совместной статье послов Германии, Великобритании в Индии, опубликованной 1 декабря в газете Times of India под заголовком "Мир хочет, чтобы война на Украине закончилась, но Россия, похоже, не настроена на мир". В ней, действительно, содержатся выпады в адрес РФ, а Украина показана в роли невинной жертвы. "Вот уже более трех лет украинцы мужественно и решительно защищают свою страну от неспровоцированной агрессивной войны России против их дома. Россия могла бы закончить войну уже завтра, выведя свои войска и прекратив незаконное вторжение, или хотя бы согласившись на прекращение огня и начав настоящие переговоры. Вместо этого в 2025 году количество российских атак резко возросло, и с начала мирных переговоров президент Путин совершил 22 крупнейшие воздушные атаки за всю войну против Украины", — говорится в статье. В публикации трех послов подчеркивается, что Москва "ведет свою агрессивную войну с абсолютной безжалостностью, и этому должен быть положен конец". Утверждается, что Россия "способствует глобальной нестабильности", "нарушает подписанные ей договоры" а также "подрывает доверие к ключевым демократическим институтам, включая выборы, независимые СМИ, гражданское общество и верховенство права, в своих интересах". На международной арене, по мнению авторов статьи, РФ занимается "злонамеренной глобальной деятельностью", которая может привести к глобальной дестабилизации. Кроме того, послы Германии, Великобритании и Франции приходят к выводу, что Индия в целом солидарна с такой негативной оценкой. Ответ посла России В ответной статье, опубликованной в Times of India 2 декабря под заголовком "Четыре предательства Европы препятствуют установлению мира в Украине", российский посол Денис Алипов отметил, что в публикации трех европейских дипломатов конфликт на Украине "представлен в крайне искаженном виде". Статья оценена как "попытка ввести индийскую общественность в заблуждение относительно причин и контекста кризиса". "На самом деле именно Россия никогда не стремилась к этой войне. Напротив, именно Европа и администрация [экс-президента США Барака] Обамы спровоцировали украинский конфликт в 2014 году, поддержав государственный переворот, в результате которого был свергнут законный президент Виктор Янукович, чтобы превратить Украину в оплот против России", — написал российский посол. В статье российского дипломата выделены следующие "четыре предательства Европы": — способствование нарушению соглашения о прекращении огня 2014 года; — "Минские соглашения" как обман со стороны Европы; — разжигание конфликта с помощью военной поддержки Украины; — расширение НАТО и избирательное применение международного права. Алипов подчеркнул, что опасения России по поводу безопасности были намеренно проигнорированы. Реакция в Индии 3 декабря популярный индийский портал Firstpost опубликовал статью под заголовком ~"Почему Индия недовольна реакцией европейских дипломатов на визит Путина". ~ В ней сообщается, что "Индия недовольна послами Великобритании, Франции и Германии из-за их совместной статьи в индийской газете с критикой в адрес Владимира Путина". "В ответ на статью в Times of India высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел заявил: ~"Это очень необычно. Публичные советы по поводу отношений с третьими странами не являются приемлемой дипломатической практикой. Мы приняли это к сведению", — сообщает Firstpost. ~ В свою очередь, бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал заявил: "Эта злобная статья, направленная против России, опубликованная накануне государственного визита Путина в Индию, нарушает дипломатические нормы и является дипломатическим оскорблением для Индии, поскольку ставит под сомнение тесные связи Индии с очень дружественной третьей страной". Он охарактеризовал статью европейских послов как "вмешательство во внутренние дела Индии с целью разжечь антироссийские настроения в проевропейских кругах страны и поставить под сомнение нравственность наших связей с Россией".