Кадыров обратился к украинцам после атаки ВСУ на Грозный
После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Грозный глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинцев выступить против войны с Россией. Об этом политик заявил в видеообращении опубликованном в Telegram.
«Народ Украины, вы куда смотрите? Поодиночке вас растаскивают. Все выходите и скажите свое, — сказал он. — Будьте осторожными, а то вы потеряете свою нацию полностью».
Кадыров рассказал об ответе на атаку БПЛА по «Грозный-Сити»
Комментируя удар беспилотника по башне комплекса «Грозный-Сити», Кадыров заявил, что это попытка запугать мирное население, и назвал атаку по высотке показателем бессилия.
«От себя обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать», — заверил он.