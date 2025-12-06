Кадыров обратился к украинцам после атаки ВСУ на Грозный

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Грозный глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинцев выступить против войны с Россией. Об этом политик заявил в видеообращении опубликованном в Telegram.

«Народ Украины, вы куда смотрите? Поодиночке вас растаскивают. Все выходите и скажите свое, — сказал он. — Будьте осторожными, а то вы потеряете свою нацию полностью».

Кадыров рассказал об ответе на атаку БПЛА по «Грозный-Сити»

Комментируя удар беспилотника по башне комплекса «Грозный-Сити», Кадыров заявил, что это попытка запугать мирное население, и назвал атаку по высотке показателем бессилия.