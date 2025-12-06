Путин провел телефонный разговор с иностранным лидером

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Киргизии Садыром Жапаровым.
Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым», — говорится в сообщении.
Уточняется, что во время разговора российский лидер поздравил коллегу с днем рождения и выразил признательность за радушный приём и гостеприимство во время его визита в Киргизию, состоявшегося в конце ноября этого года.