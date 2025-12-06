Нарушил протокол: на Западе удивились необычному поведению Моди на встрече с Путиным

Владимир Путин в сопровождении представительной делегации прибыл в Нью-Дели с государственным визитом, где проведет переговоры с руководством Индии. Как отметили британские журналисты, принимающая сторона устроила гостям из России торжественный прием и даже пошла на нарушение строгого дипломатического протокола. Об этом сообщает издание Sky News.

«Нарендра Моди и Владимир Путин обнялись перед началом переговоров о торговле на индийско-российском саммите», – пишут авторы британского издания.

Индийский премьер-министр проявил особое внимание к российскому лидеру, лично встретив его в аэропорту. Это действие стало заметным отклонением от протокола. Моди не только приветствовал Путина на взлетной полосе, но и отправился с ним на частный ужин в одной машине.

Журналисты отметили, что такой жест со стороны индийского премьера можно рассматривать как ответный шаг – ранее Путин также принимал Моди в своем доме в Ново-Огарево.

На протяжении более двух десятилетий саммиты между Индией и Россией направлены на укрепление стратегических связей в различных сферах, включая оборону, гражданскую ядерную энергетику и экономику. В этот раз акцент был сделан на торговле, так как Путин прибыл с большой бизнес-делегацией. Объем торговли между двумя странами в 2024–2025 годах составил почти 69 миллиардов долларов, при этом перевес был в пользу России, пишет АБН24.

Напомним, Моди после переговоров заявил, что Россия и Индия достигли договоренности о реализации программы экономического сотрудничества до 2030 года, что будет способствовать диверсификации и балансировке торговых инвестиций между двумя странами.