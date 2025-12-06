«Встретили как бога»: прием Путина в Индии вызвал бешенство в Британии

Владимир Путин прилетел в Нью-Дели с двухдневным визитом, в рамках которого проведет переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди и обсудит вопросы двухстороннего сотрудничества. Как отметили британские журналисты, прибытие российского лидера вызвало сильнейших ажиотаж в Индии – гостя из РФ встречали словно настоящего бога. Об этом сообщает издание The Sun.

© kremlin.ru

«Путина приветствуют в Индии как бога», – пишут авторы британского издания.

Отмечается, что по всей стране были развешаны фотографии Путина и Моди с рукопожатием политиков. На улицах индийских городов также можно было увидеть людей с плакатами «Да здравствует дружба между Индией и Россией». В социальных сетях также появились видеоролики, на которых женщины в Варанаси зажигают свечи и читают молитвы в честь российского лидера, сопровождая это традиционной музыкой.

Подобная эмоциональная реакция на визит российского президента вызвала недовольство у британских обозревателей, которые назвали ее чрезмерной. Тем не менее, они подчеркнули, что между Индией и Россией уже давно существуют прочные партнерские отношения, которые получилось укрепить в ходе визита, пишет АБН24.

Напомним, Моди после переговоров заявил, что Россия и Индия достигли договоренности о реализации программы экономического сотрудничества до 2030 года, что будет способствовать диверсификации и балансировке торговых инвестиций между двумя странами.