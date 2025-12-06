Журналисты издания Baijiahao обратили внимание на то, как лидер РФ Владимир Путин метко ответил на провокационный вопрос от СМИ, пишет АБН24.

Владимир Путин дал интервью индийской прессе в рамках двухдневного визита в Индию. При этом президенту РФ был задан провокационный вопрос. В частности, у Путина поинтересовались у Путина, как он находит баланс между Индией и Китаем? Известно, что между государствами есть довольно серьезные разногласия.

Президент РФ назвал эти страны самыми близкими друзьями России. По его словам, Кремль не вправе вмешиваться в их отношения. Китайские журналисты расценили этот ответ как мудрый.

«Позиция невмешательства — наиболее прагматичный выбор», — посчитали в КНР.

Президент Российской Федерации Владимир Путин завершил двухдневный государственный визит в Индию. В рамках государственного визита Владимир Путин провёл серию двусторонних переговоров с индийскими представителями.