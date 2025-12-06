Кадыров обещал ВСУ жесткий ответ на удар по Грозному

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил украинской армии жестким ответом в связи с атакой на «Грозный-Сити».

© vk/ramzan

— Начиная с завтрашнего дня и в течение недели укрофашисты ощутят на себе наш жесткий ответ. Только мы, в отличие от них, не будем наносить трусливые удары по мирным объектам. Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты укронацистов. Ждите! — заявил он в Telegram-канале.

По его словам, провокация ВСУ лишена тактического смысла, потому что запугать мирных жителей у них не получилось, но они смогли еще больше настроить население Чечни против себя.

Ранее Кадыров сообщил, что украинские дроны ударили по одному из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». По его словам, в результате атаки никто не пострадал, повреждения на здании в скором времени будут устранены. Кадыров также пообещал отправить «подарок» в ответ на удар БПЛА по высотному зданию.

Утром того же дня сообщалось, что в здании произошел взрыв. Очевидцы рассказали, что видели, как беспилотник подлетает к высотке, но официально эту информацию Кадыров подтвердил позже.